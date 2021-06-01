Трутнев предложил уволить допустивших задержку строительства погранперехода в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о необходимости провести проверку и уволить ответственных работников, допустивших задержку строительства пограничного перехода на юго-западе Приморского края, где ежедневно пересекают границу большегрузы, следующие в Китай и обратно.

"Не сделано ничего. <…> Я буду делать доклад председателю правительства, буду просить о том, чтобы была проведена служебная проверка, и всех людей, которые так работают, или наказать, или уволить. <…> Есть удивительные люди, которые разработанный план - бумагу - считают концом своей работы, а дальше ничего не происходит. <…> В 2013 году началось строительство погранперехода Пограничный: как там торчали железобетонные конструкции, так и торчат, только ржавые стали, люди в очереди четыре-пять дней стоят", - сказал Трутнев журналистам после совещания во Владивостоке.

Он напомнил, что два года назад проводил совещание, давал ряд поручений, однако работа не проведена. "Нет смысла давать новые поручения, когда не выполнено ни одно старое. Мне по долгу службы приходится сталкиваться с совершенно разными направлениями работы на Дальнем Востоке, <...> худшей работы, чем по строительству погранпереходов, я не знаю", - сказал он.

Координация на погранпереходах

Полпред предложил определить единый орган власти, ответственный за координацию работы на пограничных переходах. "Вся сама по себе ситуация по управлению погранпереходами разобрана, вместе ее никто не собрал, есть отдельно пограничники, есть таможня, есть Россельхознадзор, есть Роспотребнадзор, но все это вместе не взаимодействует. <…> Я считаю, что правительство РФ должно определить единый орган, который обеспечивает координацию и работу погранпереходов", - сказал Трутнев.

Он отметил, что вопрос строительства и реконструкции пограничных переходов очень важен для страны. "Потому что это грузы, это наш экспортный потенциал, это наши инвестпроекты, в которые люди вкладывают [средства] в создание продукции, а потом ничего вывезти не могут, стоят на границе", - сказал полпред.

Во вторник Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетили пункт пропуска Пограничный. Полпред распорядился ускорить начало строительства погранперехода. На совещании после осмотра пограничного перехода Трутнев сказал, что "давно не испытывал таких комплексных отрицательных эмоций, как при посещении данного объекта".

Строительство этого пункта пропуска началось несколько лет назад, из-за недобросовестности подрядчиков работы на объекте были остановлены. Сейчас готовность объекта не превышает 10%. По словам представителя Росгранстроя, идет корректировка проектно-сметной документации, со следующего года строительство возобновят. Сдать погранпереход в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Ситуация на границе

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления 28 мая сообщили, что очередь из грузовиков на границе Приморья и КНР достигла 500 машин. Ситуация с очередями сохраняется с осени 2020 года. За это время количество ежедневно стоящих на границе водителей менялось, но начиная с февраля оно постепенно растет.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через пункты пропуска "Краскино", "Пограничный" и "Полтавка". В прошлом году китайские власти дважды ограничивали пересечение границы водителями грузовиков из-за пандемии коронавируса. Из-за этого с российской стороны постоянно скапливались очереди из грузовых автомобилей. Чтобы нормализовать ситуацию, власти Приморского края ввели электронные очереди на проезд грузового автотранспорта к пунктам пропуска.

Также в конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт рыбной продукции, а позже китайская сторона ужесточила карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.