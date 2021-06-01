СП "Газпром нефти" и Repsol подтвердило перспективность освоения Карабашских участков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Евротэк-Югра" - совместное предприятие "Газпром нефти" и Repsol - пробурило на месторождении имени Эрвье в ХМАО многоствольную скважину длиной более 9,4 км со стартовым дебитом выше 120 тонн нефти в сутки, что в шесть раз больше ранее построенных на участке скважин, сообщает "Газпром нефть".

"Новая скважина подтвердила перспективность освоения участков Карабашской зоны с ресурсным потенциалом около 420 млн тонн н. э. Это дает возможность перейти на новый этап проекта, а также применять эти технологии при разработке других сложных запасов", - сказал заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Ко второму кварталу 2021 года "Евротэк-Югра" завершила тестирование скважины. На основании полученных данных будет подготовлена программа разработки месторождения.

"Инженерные решения, доказавшие свою эффективность на данном проекте, планируется тиражировать при освоении соседних залежей и других активов совместного предприятия "Газпром нефти" и Repsol в Карабашской зоне", - подчеркнули в компании.