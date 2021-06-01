Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за недостоверные данные о разливах нефти

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении крупных административных штрафов за отсутствие плана предупреждения и ликвидации разлива нефти, а также за предоставление властям недостоверных данных о таких инцидентах.

За отсутствие утвержденного в установленном порядке плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, его несоответствие требованиям, невыполнение предписанных мероприятий, отсутствие системы наблюдения за разливами нефти, аварийно-спасательной службы и т. д. для должностных лиц может быть назначен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы составят до 20-60 тыс. и 150-500 тыс. с возможной приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Непредоставление в уполномоченный орган сведений или представление заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов для должностных лиц повлечет штраф в размере от 15 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 25 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц - от 150 тыс. до 500 тыс. руб. Если нарушение было допущено второй раз, то для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 100 тыс., для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 200 тыс., для юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Невыполнение в установленный срок предписаний органов экологического надзора повлечет штрафы до 20 тыс. для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 200 тыс. для юридических лиц. Как и в предыдущих случаях, повторное правонарушение повлечет повышение штрафов. Для граждан максимальный штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей с дисквалификацией до трех лет, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.