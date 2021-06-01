Белоруссия рассчитывает покупать в 2022 году газ по цене не выше 2021 года

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает покупать в России природный газ по цене не выше уровня нынешнего года. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

"Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент [России Владимир Путин] мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", - сказал Лукашенко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Белоруссия покупает в России в этом году газ по цене $128,5 за 1 тыс. куб. м.