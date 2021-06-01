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Госдума вводит штрафы для должностных лиц за ограничение доступа к газовому оборудованию

Размер штрафов составит от 10 тыс. до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов для должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за необеспечение доступа к газовому оборудованию представителей поставщика или газораспределительной организации.

Изменения предлагается внести в статью 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях об ответственности за нарушение запрета на пользование ресурсами, в том числе газом.

Законопроектом предусмотрено, что ограничение доступа к газоиспользующему оборудованию потребителя газа или создание препятствий для полного или частичного ограничения подачи газа при сохранении причин принятия такого решения повлечет штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Автором законопроекта выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин.

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