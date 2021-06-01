МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Ваша общественная организация объединяет представителей компаний и предприятий из разных регионов нашей страны. Многое делает для инновационного развития машиностроительного комплекса, повышения его конкурентоспособности, улучшения качества продукции, внедрения в производство цифровых технологий и разработок. Важно, что вы принимаете участие в законотворческой деятельности, активно взаимодействуете с органами государственной власти. Благодаря этому принимаются серьезные программные документы и законы", - говорится в сообщении.

Премьер выразил надежду, что делегаты съезда определят тактику и стратегию своей деятельности и сформулируют конкретные предложения, которые найдут свое применение на практике.

Отчетно-выборный съезд Союза машиностроителей России проходит 1 июня в Красногорске.