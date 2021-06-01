Регистрация на Московский урбанистический форум продлится до 20 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Регистрация для участия в Moscow Urban Forum 2021, который пройдет 1-4 июля в парке "Зарядье", открылась на сайте мероприятия. Также на сайте Московского урбанистического форума опубликована деловая программа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе форума.

"До 20 июня открыта регистрация участников Moscow Urban Forum 2021 - международного конгресса, посвященного вопросам городского развития, который пройдет с 1 по 4 июля в "Зарядье". Подать заявку на участие в десятом юбилейном форуме можно через сайт. Регистрация ограничена", - сказали в пресс-службе.

Также на сайте форума уже доступна деловая программа. Панельные дискуссии и круглые столы, международные диалоги и ключевые выступления спикеров пройдут 1 и 2 июля. Первый день форума "Города-суперзвезды. Уроки трансформации" будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, и исследованию концепции звездности, освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет. Второй день "Новые перспективы. Взгляд в будущее" будет посвящен обсуждению и прогнозированию новых вызовов, презентации передовых городских проектов будущего, развитию международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире MUF 2021 пройдет в гибридном формате, предусматривающем традиционное офлайн-участие российских и иностранных спикеров и онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира. Возможность офлайн-участия в мероприятии будет также ограничена. Однако все желающие смогут присоединиться к форуму на сайте и задать вопросы спикерам с помощью интерактивной онлайн-платформы, которая была разработана специально для форума 2021 года", - подчеркнули в пресс-службе.

Мероприятия деловой программы форума представлены в девяти треках, посвященных трансформациям разных сфер и отраслей городской жизни: городского лидерства и управления, городской среды и жилья, транспорта и мобильности, городской экономики и бизнеса, культуры и социального благополучия, а также трансформации городских технологий и науки. В рамках форума пройдет второй международный конгресс Urban Health, посвященный проблематике городского здоровья. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

MUF-спикеры

"В деловой программе примут участие более 350 иностранных и российских спикеров - управленцев, представителей бизнеса, экспертов и архитекторов. Они обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям", - отметили в пресс-службе.

Завершат программу обоих дней выступления ключевых спикеров: экономиста, входящего в топ-10 самых цитируемых экономистов мира, профессора Массачусетского технологического института, лауреата Global Economy Prize (2019) Дарона Аджемоглу (США) и всемирно известного ландшафтного архитектора Марты Шварц (США).

"На форуме также выступят всемирно известный урбанист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Рики Бёрдетт, голландский архитектор, основатель UNStudio Бен Ван Беркель, немецкий архитектор, директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер, футурист, одна из ярчайших представительниц технологической сцены Юго-Восточной Азии, эксперт в области искусственного интеллекта Аеша Кханна, декан школы архитектуры и дизайна IE, бывший исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии Марта Торн, британский архитектор и писатель, автор книги "Голодный город" Кэролин Стил и другие", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, во втором международном конгрессе Urban Health также примут участие звезды: Дэвид Влахов - доктор медицины, почетный профессор здравоохранения и эпидемиологии в Йельском университете, президент международного сообщества Urban health, главный редактор "Journal of Urban Health" и Поппи Джаман - международный эксперт в сфере психического здоровья и социальный предприниматель, генеральный директор и основатель City Mental Health Alliance (Великобритания).

Также в "Зарядье" до 4 июля пройдет Moscow Urban Fest - крупнейший открытый фестиваль в области урбанистики, его тема - "Re: город. Жизнь в новой эре". На события фестиваля регистрация будет объявлена дополнительно.