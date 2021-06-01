Перевозки пассажиров на сети РЖД в мае выросли в 2,7 раза - до 92,6 млн человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети РЖД в мае 2021 года выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 92,6 млн человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

В пригородном сообщении отправлено 84,2 млн пассажиров (рост в 2,6 раза), в дальнем следовании - 8,3 млн (рост в 4,3 раза).

"Как и в апреле, такой рост объясняется эффектом "низкой базы", ведь в прошлом году из-за ограничений на фоне пандемии спрос на поездки значительно упал", - пояснили в РЖД.

С начала года пассажиропоток вырос на 25,5%, составив 403,4 млн человек. Из них в пригородном сообщении - 371 млн (+25,7%), в дальнем следовании - 32,4 млн (+23,8%).