{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перевозки пассажиров на сети РЖД в мае выросли в 2,7 раза - до 92,6 млн человек

Пригородные перевозки выросли в 2,6 раза - 84,2 млн пассажиров, перевозки дальнего следования увеличились в 4,3 раза - 8,3 млн пассажиров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети РЖД в мае 2021 года выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 92,6 млн человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

В пригородном сообщении отправлено 84,2 млн пассажиров (рост в 2,6 раза), в дальнем следовании - 8,3 млн (рост в 4,3 раза).

"Как и в апреле, такой рост объясняется эффектом "низкой базы", ведь в прошлом году из-за ограничений на фоне пандемии спрос на поездки значительно упал", - пояснили в РЖД.

С начала года пассажиропоток вырос на 25,5%, составив 403,4 млн человек. Из них в пригородном сообщении - 371 млн (+25,7%), в дальнем следовании - 32,4 млн (+23,8%).

Теги
Россия
Минпромторг призывает ретейлеров повысить закупочные цены на куриное яйцо
Читать полностью