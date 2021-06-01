АОФИ предложила создать партнерскую программу оздоровления для детских лагерей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила разработать партнерскую федеральную программу оздоровления для детских лагерей. Сотрудничая с операторами детского отдыха, фитнес-клубы смогут открыть для себя новую нишу в бизнесе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АОФИ.

"Ассоциация операторов фитнес-индустрии предлагает разработку партнерской федеральной программы оздоровления для детских лагерей. Коллаборация операторов детского отдыха и фитнес-индустрии поможет одним сформировать уникальное предложение и за счет этого привлечь большее внимание родителей к своим услугам, а игрокам фитнес-индустрии сотрудничество с операторами детского отдыха поможет открыть новую нишу в бизнесе", - сказали в пресс-службе.

К примеру, фитнес-клубы могут организовывать для детей в лагерях массовые спортивные мероприятия, групповые и индивидуальные занятия, направленные на общефизическую подготовку, развитие координации и ловкости. Занятия со школьниками могут проводить тренеры, имеющие опыт работы с детьми.

В АОФИ считают, что ресурсов 38 тыс. летних оздоровительных организаций может не хватить для проведения полноценной детской оздоровительной кампании. Как отметила президент ассоциации Ольга Киселева, программа детского туристического кешбэка сделала путевки доступными для большего числа семей в России.

"В то же время детские оздоровительные лагеря сегодня имеют множество проблем как с отменой первых смен, так и с нередкими накладками с транспортной доступностью, неравномерной загрузкой лагерей и их перегруженностью. В данной ситуации члены Ассоциации операторов фитнес-индустрии готовы предложить помощь в организации здорового детского отдыха и сформировать программу организации спортивных мероприятий в лагерях", - цитирует ее пресс-служба.

Киселева считает, что это косвенно может способствовать достижению объявленных президентом РФ национальных целей до 2030 года, а именно, увеличению до 70% доли граждан, систематически занимающихся спортом.

Детский кешбэк

25 мая в России началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. В программе участвуют как государственные, так и частные детские стационарные лагеря, ознакомиться с полным списком участников акции можно на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить путевку нужно картой "Мир", зарегистрированной в системе лояльности этой платежной системы. Возврат составит 50% стоимости путешествия, но не более 20 тыс. рублей.