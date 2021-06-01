Участок дороги на севере Карелии до границы с Финляндией передали в федеральное управление

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Участок дороги длиной 157 км в Лоухском районе Карелии от федеральной трассы "Кола" через поселок Пяозерский к границе с Финляндией получил федеральный статус. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Одно из важнейших событий текущего года по развитию инфраструктуры Карелии свершилось. Автомобильная дорога Р-21 "Кола" - Пяозерский - граница с Финляндской Республикой протяженностью 157 км получила с 1 июня федеральный статус", - говорится в сообщении.

Перевод дороги в федеральное управление улучшит текущее состояние трассы уже в этом году, но полноценный ремонт начнется после того, как будет подготовлен проект реконструкции, на что потребуется время: большие изменения трассы можно будет заметить спустя три-пять лет. По предварительным оценкам, на эти цели потребуется около 15 млрд рублей, пояснил Парфенчиков в комментариях к своему посту. Освободившиеся от обслуживания дороги средства останутся в бюджете Лоухского района и пойдут на другие дорожные работы.

"Используя новый статус дороги и перспективы ее ремонта по федеральным нормативам, мы немедленно приступаем к формированию новой концепции развития севера Карелии", - написал Парфенчиков, добавив, что работа по передаче дорожного участка осложнялась тем, что вдоль него в населенных пунктах живет всего около 4 тыс. человек, отсутствуют и крупные предприятия. "Уверен, помогли и придание территории особого статуса Арктической зоны, в том числе экономической, и наши планы по развитию севера республики, включая трансграничный туризм", - прокомментирован руководитель региона.

Ранее региональные власти обсуждали планы по передаче других региональных дорог в федеральное управление. Так, руководство республики намерено поставить вопрос о придании федерального статуса строящейся сейчас новой дороге от города Медвежьегорска до музея-заповедника "Кижи", территория которого входит в зону контроля ЮНЕСКО.