В Нижнем Новгороде запустят первый маршрут электробуса от аэропорта до станции метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Первый маршрут электробуса запустят в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею города. Он будет следовать от аэропорта Стригино до станции метро "Парк культуры", сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Первый маршрут городского электробуса запустят в Нижнем Новгороде к юбилею областного центра. За развитие электрозарядной инфраструктуры в рамках проекта отвечает АО "КРЭТ" (госкорпорация "Ростех") совместно с Sitronics Group. Электрозарядные станции начнут действовать в регионе уже 10 июня. <…> Уже согласованы места установки зарядных станций и первый маршрут электробуса: аэропорт Стригино - железнодорожная платформа "Стригино" - станция метро "Парк культуры". Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году область вошла в список пилотных регионов по развитию электротранспорта: по инициативе регионального правительства стартовал проект "Электротранспорт и зарядная инфраструктура". Одним из вопросов в его реализации стало создание в регионе необходимой электрозарядной инфраструктуры. Выполнение этих работ обеспечит единственный в России серийный производитель таких станций - АО "КРЭТ" в партнерстве с Sitronics Group.

Отмечается, что Нижний Новгород станет первым после Москвы городом, где будет запущен отечественный электробус. Запланированный пассажиропоток превысит 700 пассажиров в сутки. "Газели" для работы на городском маршруте поставит Горьковский автомобильный завод. В сентябре 2020 года предприятие представило первые предсерийные образцы электромобилей GAZelle e-NN. Сейчас компания работает над организацией производства этих машин в различных модификациях, среди которых есть и комфортный электробус малого класса. По словам президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, техника готова для эксплуатации на пассажирских маршрутах Нижнего Новгорода.

"Нижний Новгород - первый город России, где появился электрический трамвай, весь XX век был временем бурного развития нижегородского - горьковского электротранспорта. Опираясь на эти традиции, мы намерены обновлять существующую инфраструктуру. В регионе уже производятся электромобили для пассажирских и грузовых перевозок. Очень активно работает в данном направлении "Группа ГАЗ". Этот потенциал можно и нужно использовать на благо нижегородцев и гостей города. Те, кто прибывают в Нижний Новгород по воздуху, сразу смогут не только воспользоваться удобным и экологичным видом транспорта, но и оценить продукцию наших предприятий", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам гендиректора АО "КРЭТ" Николая Колесова, на начальном этапе реализации проекта по электрификации общественного транспорта компания поставит в Нижегородскую область пять зарядных станций, из них три для ночного заряда и две - для заряда "Газелей" на конечных точках маршрута. В общей сложности Нижегородской области до конца 2021 года потребуется порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.