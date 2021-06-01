Аграрии Липецкой области планируют за несколько лет утроить урожай ягод

ЛИПЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Липецкой области намерены в течение нескольких лет увеличить почти в три раза объемы выращивания ягод. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В планах на ближайшие годы - увеличение производства ягод до 3-3,5 тыс. тонн и расширение ассортимента", - сказал Артамонов. Он напомнил, что по итогам минувшего года областными аграриями было собрано 1,2 тыс. тонн ягод - это в несколько раз больше, к примеру, показателей 2017 года, когда местные сельхозпроизводители собрали всего около 250 тонн ягод.

Что же касается расширения ассортимента, то в него помимо садовой клубники, малины, черноплодной рябины, смородины, жимолости и крыжовника планируют добавить голубику и облепиху. "Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством, а садоводство - один из приоритетов областной программы импортозамещения", - заметил глава региона.

В пресс-службе областной администрации сослались на данные Минсельхоза РФ, согласно которым производство только садовой земляники в России, в том числе выращиваемой в Липецкой области, увеличилось на 16,7%. "Она является наиболее распространенной ягодной культурой в РФ, сейчас в российских теплицах собрано уже около 700 тонн свежей ягоды, что в 1,2 раза больше показателя прошлого года", - сказали в пресс-службе. В Липецкой области, также пояснили в пресс-службе, уборочная площадь под садовой земляникой в 2021 году составит 130 гектаров. При этом ряд хозяйств региона расширили свои плантации.