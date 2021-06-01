ВЭБ.РФ заключит на форуме в Петербурге договоры с регионами о развитии транспортной сети

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме пять соглашений с руководством нескольких российских регионов о развитии городской сети общественного транспорта. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

"В рамках ПМЭФ госкорпорация "ВЭБ.РФ" заключит пять соглашений с руководством ряда российских регионов: Сахалинской, Курской и Астраханской областями, республиками Марий Эл и Башкортостан. Также будет подписана документация опережающего финансирования с компанией "Синара - Городские транспортные решения" из города Таганрога. Предметом соглашений станет развитие городской сети общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о таких городах, как Йошкар-Ола, Южно-Сахалинск, Уфа, Курск, Астрахань и Таганрог. В этих агломерациях восстановят разорванные трамвайные сети, закупят экологичный общественный транспорт, внедрят цифровые сервисы для обеспечения комфортного городского транспортного сообщения.

В компании выразили уверенность, что благодаря обновлению парка общественного транспорта не только улучшится качество жизни горожан, но и увеличится туристический поток, возрастет деловая активность и мобильность в регионах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.