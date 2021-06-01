"Пакистанский поток": зачем Россия построит еще один газопровод

Это газопровод протяженностью 1,1 тыс. км по территории Пакистана. Пропускная способность — 12,4 млрд кубометров в год. Для сравнения: "Турецкий поток" имеет пропускную способность 31,5 млрд кубометров, а "Северный поток — 2" — 55 млрд кубометров в год.

Поступающий в терминалы порта Карачи сжиженный газ после его регазификации (то есть перевода обратно в "летучее" состояние) должен отправляться по газопроводу на север страны, в город Лахор, где будут построены электростанции, работающие на газе. При этом в данном случае речь о прямых поставках газа из России не идет.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода было подписано Россией и Пакистаном еще в 2015 году. Тогда он назывался "Север — Юг" и оценивался в $2,5 млрд. Предполагалось, что его построят за 3,5 года и весной 2020 года он заработает на полную мощность. Сейчас Минэнерго РФ оценивает инвестиции в строительство "Пакистанского потока" в $1,5–2 млрд, из которых 25% могут взять на себя российские компании.