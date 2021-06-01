"Транснефть" и "Роснефть" урегулировали вопросы по "грязной" нефти по двум покупателям

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Транснефть" урегулировала с "Роснефтью" вопросы по последствиям инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба" в 2019 году по двум покупателям российской нефти - компании Total и Мозырского НПЗ. Об этом сообщил топ-менеджер "Транснефти" в рамках телефонной конференции.

"Мы продолжили урегулирование обстоятельств, которые были связаны с загрязнением нефти хлорорганическими соединениями в 2019 году. Мы урегулировали 2 кейса с компанией "Роснефть" в адрес группы Total и в адрес Мозырского НПЗ", - сказал он, отметив, что второй кейс с "Роснефтью" был урегулирован 31 мая.

Также в этом году был урегулирован спор с "Лукойлом" по поводу поставок по "Дружбе" нефти на Мозырский НПЗ.