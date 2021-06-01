Резидент ТОСЭР в Нижегородской области планирует создать производство стройматериалов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске Нижегородской области планирует создать производство полного цикла изделий из древесно-полимерного композита с объемом инвестиций более 800 млн рублей и созданием 260 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"ООО "Русдекинг" получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск" в Нижегородской области. Компания до конца 2023 года планирует создать производство полного цикла изделий из древесно-полимерного композита на основе полиэтилена низкого давления", - сказано в сообщении.

Инвестиции оцениваются в 804 млн рублей. При вводе завода в эксплуатацию планируется создать 260 новых рабочих мест. Предполагается, что продукция для ремонта и строительства будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Сейчас в ТОСЭР "Володарск" зарегистрированы и осуществляют деятельность восемь резидентов. На территории трех существующих нижегородских ТОСЭР - "Саров", "Володарск" и "Решетиха", зарегистрировано 15 резидентов. С момента создания ТОСЭР в регионе объем привлеченных инвестиций по проектам составил порядка 160 млн рублей.

ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" созданы в 2019 году, "Саров" - в 2017 году. Для резидентов действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% - в следующие пять. Кроме того, в Володарске и Решетихе ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному - 1,5%, медицинскому - 0,1%.

В регионе по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах - до 383,1 млрд рублей.