{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех может провести конкурс по переименованию Sukhoi Superjet

Глава госкорпорации Сергей Чемезов связал идею переименования самолетов с тем, что Ростех работает на созданием новой модификации судна - Sukhoi Superjet New
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" рассматривает возможность проведения всероссийского конкурса для выбора нового названия для самолетов Sukhoi Superjet. Об этом сообщил в интервью РБК глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Считаю, что название [Sukhoi Superjet] надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?", - приводит издание слова Чемезова.

Глава Ростеха связал идею переименования самолетов с тем, что госкорпорация работает на созданием новой модификации судна - Sukhoi Superjet New. На вопрос РБК о способе выбора нового названия Чемезов ответил, что в компании еще не определились с конкретной процедурой. "Пока не думали об этом. Может быть, объявим всероссийский конкурс", - цитирует издание руководителя госкорпорации.

Ранее Чемезов говорил журналистам, что Sukhoi Superjet New с отечественным двигателем и комплектующими появится в 2024 году, разработка SSJ New обойдется менее чем в 120 млрд рублей.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
Мантуров не обсуждал с металлургами дополнительные налоговые изъятия в отрасли
Министр обсудил с металлургами возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв
Читать полностью