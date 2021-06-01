МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. НПФ Сбербанка приобретет 100% акций НПФ "Ренессанс пенсии". Соответствующее соглашение достигнуто между акционерами пенсионных фондов, говорится на сайте компании.

Сделка по приобретению будет закрыта после получения одобрений регулирующих органов и выполнения других стандартных для таких сделок условий закрытия.

НПФ "Ренессанс пенсии" был основан в 2002 году. Клиентами фонда являются около 200 компаний, в том числе крупные международные холдинги. В пенсионных программах фонда участвуют более 42 тыс. клиентов. Объем активов фонда составляет 24,5 млрд рублей.

Приобретение НПФ "Ренессанс пенсии" позволит НПФ Сбербанка нарастить портфель корпоративных клиентов, в который сегодня входит около 800 компаний, и тем самым укрепить позиции на рынке корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения.

"НПФ "Ренессанс пенсии" сфокусирован на корпоративных пенсионных программах и имеет портфель крупных международных клиентов. Мы оценили этот фонд как один из наиболее привлекательных для покупки активов на рынке НПФ, в том числе благодаря качественной управленческой политике его акционеров", - пояснили в Сбербанке.

При этом НПФ "Ренессанс пенсии" будет оставаться отдельным юридическим лицом как минимум на переходный период, который, по оценкам обеих сторон, может занять не менее года. Любые решения в этом вопросе будут приниматься с учетом интересов клиентов фонда и требований регулятора.