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Ростех пока не планирует продавать Renault 8% в СП - владельце "Автоваза"

Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что идет процесс обсуждения с французскими партнерами

ЕЛАБУГА, 1 июня. /ТАСС/. Ростех пока не планирует продавать Renault 8% в их совместном предприятии Alliance Rostec Auto B.V, владеющим "Автовазом", заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Пока такая сделка не планируется. Мы в процессе обсуждения с французскими партнерами", - сказал он.

Чемезов ранее говорил, что Ростех продаст Renault 8% своего пакета в Alliance Rostec Auto B.V только после перевода компании в российскую юрисдикцию (доля госкорпорации в СП снизится до 25%). Компании должны были до конца года подписать документы, чтобы перевести голландскую компанию в Россию. Однако Чемезов говорил, что "все двигается очень медленно".

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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