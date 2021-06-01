Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,04-1,15%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продвинулся к очередным историческим максимумам по индексу Мосбиржи при поддержке общерыночного оптимизма и растущих нефтяных цен. Так, по итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,15% - до 3764,59 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,04%, до 1614,21 пункта.

Доллар на 19:53 мск подорожал на 0,08% - до 73,51 руб., евро - на 0,16%, до 89,95 руб.

"Ключевые страны демонстрируют признаки восстановления - майские производственные PMI КНР (от Caixin), еврозоны и США вышли лучше прогнозов. В свою очередь уверенный старт летнего автомобильного сезона в США и прогресс массовой вакцинации поддерживают спрос на нефть. Позитивные прогнозы ОПЕК+, учитывающие в том числе скорое потенциальное возвращение на рынок иранской нефти, сегодня увеличили ценовой рост черного золота", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цена нефти Brent превысила $71 за баррель и может целиться выше, хотя уже сейчас нефть выглядит перекупленной, указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Корпоративный сектор

Нефтегазовые бумаги поддерживали очередные максимумы нефтяных цен. Лидерами роста стали акции "Лукойла" (+3,51%), "Новатэка" (+3,26%) и "Газпром нефти" (+2,54%).

Акции "Газпрома" (+1,04%) несколько отстали по темпам прироста, хотя также торговались лучше рынка. "Возможная проблема - близость важного сопротивления в 270 руб. за бумагу. При этом, однако, предварительные данные операционной статистики компании свидетельствуют в пользу новых пересмотров рынком справедливых цен акций с повышением", - поясняет аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Под давлением торгуются бумаги En+ Group (-1,22%), X5 Retail Group (-1,19%), группы "Эталон" (-1,12%) и "Русгидро" (-0,9%)

Прогноз на 2 июня

В середине недели внимание участников торгов продолжит фокусироваться на сигналах регуляторов.

"Завтра ожидается публикация "Бежевой книги" ФРС (отчет о текущей экономической ситуации в США), а глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью", - отмечает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3690-3790 пунктов, курс доллара - 73-74 руб.

"Фридом финанс" ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 3740-3795 пунктов, доллар и евро - на уровне 73,3-73,65 руб. и 89,64-90,4 руб. соответственно.