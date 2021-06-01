Силуанов: решения по нормализации мировой экономики станут предметом обсуждения на ПМЭФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят вызовы, которые стоят перед мировой и российской экономикой: инфляцию, дефицит бюджета, подорожание активов и разбалансировки финансовых показателей. Об этом во вторник сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы видим рост инфляции мировой, подорожание активов, сохранение больших бюджетных дефицитов и разбалансировки финансовых показателей целого ряда стран, которые выпускают резервные валюты. В ситуации, которая влияет на мировую экономику в целом. Какие решения необходимо принять для того, чтобы ее нормализовать, - конечно, [это] будет предметом обсуждения на экономическом форуме в Петербурге", - сказал он.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что из-за отсутствия структурных изменений за последний год в результате мягкой денежно-кредитной политики и мягких бюджетных ограничений накопилось множество вызовов для мировой экономики, которые тоже стоят на повестке ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.