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Украина предложила забронировать мощности своей ГТС на 15 лет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" предложила забронировать мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины на 15 лет на аукционе, который запланирован на 5 июля. Об этом сообщил во вторник глава компании Сергей Макогон в Facebook.

"Транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на последующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию", - отметил он.

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во вторник, что Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Он отметил, что Украина как собственник ГТС должна обеспечивать "нормальное техническое состояние системы".

В ответ на это Макогон заявил, что Киев приветствует такую позицию РФ. "Украинская ГТС - это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно $1 млрд в год", - подчеркнул Макогон. Поэтому, продолжил он, для Украины "экономически нецелесообразно за средства украинских потребителей поддерживать такую масштабную транзитную инфраструктуру" без наличия долгосрочного транзитного контракта "качай или плати".

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