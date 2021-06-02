Bloomberg: компания JBS после кибератаки приостановила работу всех предприятий в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Все заводы мясоперерабатывающей компании JBS в США приостановили работу после кибератаки. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник в профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли (United Food & Commercial Workers), который представляет интересы сотрудников JBS в Соединенных Штатах.

Ранее Bloomberg сообщало, что кибератака на североамериканское подразделение JBS привела к приостановке работы пяти мясоперерабатывающих заводов на территории США. Помимо этого уже два дня не работает завод в Канаде.

В понедельник JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений были подвергнуты кибератаке. В компании заявили, что работают над восстановлением системы, однако для этого понадобится время и проблема может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами.

По утверждению пресс-службы Белого дома, JBS сообщила, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся в России. Администрация США утверждает, что контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.