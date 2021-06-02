В JBS сообщили, что большая часть предприятий 2 июня будет работать

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты мясоперерабатывающей компании JBS успешно устраняют последствия кибератаки, в среду большая часть ее предприятий будет работать. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении руководителя компании Андре Ногейры.

"Наши системы возвращаются к работе и мы не пожалеем ресурсов для противодействия данной угрозе", - отметил он. По словам Ногейры, в устранении последствий кибератаки был достигнут "значительный прогресс". "У нас есть планы в сфере кибербезопасности для решения таких проблем, мы успешно их реализуем", - добавил он. "В свете прогресса, достигнутого в течение 24 часов нашими специалистами по информационным технологиям и сотрудниками заводов, подавляющая часть наших предприятий по переработке говядины, свинины, мяса птицы и изготовлению полуфабрикатов завтра [в среду] будет работать", - пояснил руководитель JBS.

В заявлении отмечается, что кибератака не повлияла на операции JBS в Мексике и Великобритании. "Компания также продолжает успешное возобновление работы предприятий в США и Австралии. Несколько предприятий компании по переработке свинины, мяса птицы и изготовлению полуфабрикатов сегодня [во вторник] работали, а ее канадское предприятие по переработке говядины возобновило производство", - говорится в документе.

Ногейра отметил, что JBS "получила мощную поддержку со стороны властей США, Австралии и Канады". В заявлении отмечается, что нет свидетельств получения хакерами данных ее клиентов, поставщиков или сотрудников.

В понедельник JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений были подвергнуты кибератаке.

По сообщению пресс-службы Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся, по мнению компании, в России. Администрация США утверждает, что контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.