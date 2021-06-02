Объем переданных коллекторам долгов в 2021 году может вырасти до 690 млрд рублей

МОСКВА. 2 июня. /ТАСС/. Объем переданных коллекторам долгов в 2021 году может увеличиться до 690 млрд рублей против 600 млрд рублей в 2020 году, рассказал в интервью ТАСС глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рост объема долга, переданного коллекторам, по итогам года может увеличиться до 690 млрд рублей. Фактические показатели будут зависеть от изменения качества кредитов", - сказал он.

Сухов отметил, что, несмотря на конструктивную работу банков с заемщиками, по итогам прошлого года банки передали коллекторам рекордный объем задолженности - около 600 млрд рублей. Однако стоит учитывать, что это происходило в период кризиса и ухудшения социально-экономических показателей, когда вероятность быстрого возврата заемщиков в график платежей, а также взыскания с относительно небольшими потерями весьма низка.