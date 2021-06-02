Более трети россиян имеют "финансовую подушку"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более трети россиян (35%) имеют "финансовую подушку". При этом для 31% ее минимальная сумма должна быть свыше 200 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Наличием "финансовой подушки" не обеспокоены более половины россиян. На вопрос, имеете ли вы "финансовую подушку", 35% россиян ответили положительно: 35% мужчин и 34% женщин имеют достаточно "подстраховывающих" сбережений. Более половины опрошенных (65%) признались, что сбережений они не имеют. Меньше всего заботятся о наличии финансовой подушки люди в возрасте от 18 до 24 лет - таковых оказалось 13%. Больше остальных - люди в возрасте от 60 лет (40%)", - говорится в тексте опроса.

На вопрос о том, какую минимальную сумму россияне считают "финансовой подушкой", а не просто "заначкой", 31% респондентов ответили, что свыше 200 тыс. рублей. Сбережения в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей приемлемы для 21% граждан, от 60 тыс. до 100 тыс. - для 20% опрошенных, от 40 тыс. до 60 тыс. - для 14%, от 20 тыс. до 40 тыс. - для 9% респондентов, до 20 тыс. - для 4% россиян.

Опрос проводился исследовательским холдингом "Ромир", которых входит в Mile Group. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.