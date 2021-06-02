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Трутнев поручил рассчитать за две недели объем инвестиций для ускоренного развития ДФО

По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, территории опережающего развития в Якутии на один рубль бюджетных средств привлекают 14 рублей инвестиций

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока в течение двух недель рассчитать объем инвестиций, необходимый для экономического роста каждого региона ДФО. Об этом он сообщил журналистам в среду во время рабочей поездки в Якутию.

"Для того, чтобы действительно ускоренно прорываться вперед нам нужны темпы экономического роста не ниже 7%. Для этого нужен другой объем привлечения инвестиций. Я попросил коллег из Министерства по развитию Дальнего Востока и Корпорации [развития Дальнего Востока] просчитать эти цифры и сделать их плановыми показателями, разбить их по каждой территории Дальнего Востока. Через две недели они такую работу подготовят", - сказал Трутнев.

Полпред отметил, что территории опережающего развития (ТОР) в Якутии на один рубль бюджетных средств привлекают 14 рублей инвестиций. Но для усиления темпов экономического роста, по его мнению, необходимо эффективнее использовать потенциал полезных ископаемых.

Ранее Трутнев сообщал, что в Якутии реализуется 40 проектов резидентов ТОР на 124 млрд рублей. Однако, по словам полпреда, властям региона следует продолжать развитие преференциальных режимов.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЯкутия
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