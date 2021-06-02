Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,18%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,18% и достиг 3 771,32 пункта, индекс РТС опустился на 0,01% - до 1 613,99 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 3 776,43 пункта (+0,31%), индекс РТС перешел к росту и находился на уровне 1 618,4 пункта (+0,26%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,67% - до $70,72 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,55% и торгуется на уровне $68,09 за баррель.