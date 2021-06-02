Трутнев призвал централизовать переход на гибридную генерацию на Дальнем Востоке

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поддержал предложение компании "Русгидро" о развитии на отдаленных территориях Дальнего Востока гибридной генерации, при которой помимо дизельного топлива используются альтернативные источники энергии, и предложил централизовать его. Об этом он сообщил в среду журналистам во время рабочей поездки в Якутию.

"Мне понравилось предложение "Русгидро". Оно заключается в том, чтобы создать вместо дизельных генераций, которые существуют у нас в изолированных энергозонах, гибридные [установки], которые могут использовать, помимо дизельной генерации еще генерацию солнца, ветра. Таким образом, экономится топливо. Мы меньше выбросов производим в окружающую среду, что тоже очень важно. <…> Мне кажется, этот проект надо централизовать с точки зрения управления, реализовать его в данном случае не за счет инвесторов, а в рамках программы "Русгидро". Мы готовы подключить к этому институты развития. Готовы вместе посмотреть, как фондировать с точки зрения финансовых средств", - сказал Трутнев.

Он добавил, что экономия при переходе на такую генерацию составит около 30%. "Это очень большая и важная работа. Если надо, чтобы эти механизмы лучше работали, нужно внести изменения в законодательство. Поэтому проект хороший, но его надо поднимать до уровня программы и реализовывать мы его вначале будем в Республике Саха (Якутия), поскольку здесь уже есть разработки. А в целом, я считаю, он имеет большое значение для всех, скажем так, малонаселенных районов Дальнего Востока и других территорий", - отметил Трутнев.

Полпред также подчеркнул, что использование дизельных установок является дорогостоящим. "Сегодня себестоимость производства достигает в некоторых случаях 70 рублей за кВт/ час. Это, конечно, совершенно непотребная цена, которую приходится субсидировать, на что тратится довольно много денег - около 12 млрд рублей в год", - добавил он.