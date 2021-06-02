Госдума обязала выделять подзоны на приаэродромных территориях

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который предусматривает обязательное выделение подзон на приаэродромных территориях, а также ряд ограничений для защиты людей от негативного воздействия, вызванного шумом самолетов.

В Воздушном кодексе РФ теперь будет прописано, что подзоны на приаэродромных территориях не могут выделяться, как сейчас, а выделяются в обязательном порядке. Указывается, что в седьмой подзоне в целях предотвращения негативного физического воздействия, связанного с шумом, устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса РФ. Сейчас законом предусмотрен только запрет на размещение в этой подзоне объектов.

Перечень ограничений использования земельных участков, включающий в себя запрет на строительство, реконструкцию, эксплуатацию отдельных видов объектов, будет определяться с учетом возможности применения при строительстве и эксплуатации таких построек мер предупреждения негативного влияния на здоровье человека. К этой работе будет привлечен Роспотребнадзор.

В случае включения в территориальное планирование мероприятий по строительству и развитию инфраструктуры воздушного транспорта, включая создание новых взлетно-посадочных полос, приаэродромная территория и седьмая подзона устанавливаются уже с учетом этих планов. Убытки, причиненные в связи с этим гражданам и юридическим лицам при ограничении прав на земельные участки, подлежат компенсации в соответствии с земельным законодательством.

Как пояснил ТАСС член профильного комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, объекты, которые были построены до принятия этих поправок в подзонах, "если и подлежат сносу, то все финансовые расходы будут компенсироваться". "Дело в том, что шум аэродвигателей отрицательно влияет на здоровье людей, - сказал он. - Депутаты получают много жалоб со стороны жителей тех территории, и этот закон позволит выправить ситуацию".

При этом документом предусмотрено, что здания и сооружения на приаэродромной территории, не отвечающие требованиям, не будут сноситься, если они были возведены до введения указанных подзон и расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, на садоводческих участках, участках под ИЖС, личные гаражи при условии, что участки используются по назначению. На самовольные постройки данная гарантия не распространяется.

Поправки в Градостроительный кодекс

Приняв закон, Госдума также внесла изменения в Градостроительный кодекс, уточнив, что внесение участниками публичных слушаний и общественных обсуждений предложений и замечаний будет возможно как в письменной, так и в электронной форме.