В Кемерове построят Центр ядерной медицины для лечения онкологии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области и руководство Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве для строительства и развития на территории региона ПЭТ-центра, позволяющего диагностировать и лечить онкологические заболевания с помощью современных технологий. МИБС вложит в проектирование и строительство 650 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Позитронно-эмиссионная томография - современный высокотехнологичный метод лучевой диагностики, дающий возможность выявить патологию с помощью биохимических изменений в тканях организма. Метод отличается высокой точностью и показан в 60% случаев вновь выявляемых онкологических заболеваний. На сегодня ближайшие к Кузбассу центры ПЭТ-диагностики построены МИБС в Новосибирске, Томске и Барнауле.

"В соответствии с соглашением, МИБС обязуется инвестировать более 650 млн рублей в проектирование и строительство будущего центра, в оснащение современной медицинской техникой, а также в подготовку медицинского персонала. Планируемая мощность центра - более четырех тысяч исследований ПЭТ-КТ в год", - сообщили в пресс-службе.

Правительство Кузбасса со своей стороны оказывает помощь в подборе и предоставлении МИБС земельного участка или здания, которое может быть реконструировано под Центр ядерной медицины, содействует в решении вопросов, возникающих в ходе создания объекта, в том числе - касающихся транспортной и инженерной инфраструктуры.

"К 300-летнему юбилею Кузбасс совершает рывок в развитии, модернизируем все сферы. Особое внимание уделяется здравоохранению, ведь от возможности оказания высокотехнологичной медпомощи зачастую зависят жизни людей. Важно, что в регион активно вкладываются частные инвесторы, это означает, что они понимают значимость Кузбасса для страны и видят потенциал его развития", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

Он добавил, что после ввода центра власти области, в соответствии с соглашением, будут содействовать в получении объемов из территориального фонда ОМС, чтобы жители Кузбасса могли проходить высокотехнологичное исследование в рамках государственной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

О компании

Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) был создан в 2003 году. Он включает в себя федеральную сеть диагностических центров (86 центра МРТ в 61 городе РФ и Армении), а также первый в РФ клинический Центр протонной терапии. Центры ядерной медицины МИБС работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле, Томске, а также строятся в Твери и Перми. В настоящее время организация является одним из крупнейших частных инвесторов в медицину РФ: общий объем вложений в реализацию проектов на январь 2021 года составил более 25 млрд рублей.