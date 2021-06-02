Власти Омской области и "Брусника" договорились о строительстве 300 тыс. кв. метров жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков и руководитель девелоперской компании "Брусника" Алексей Круковский подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в Омске 300 тыс. кв. метров жилья.

"Мы сегодня подписали соглашение о реализации первого проекта по строительству жилья общей площадью 300 тыс. кв. метров. Я думаю, что [проект будет реализован] в течение пяти-шести лет. Важно сделать первый шаг, чтобы на омском рынке появилась компания, которая может предложить жилье другого, более высокого уровня, которого нам не хватает в Омске", - сказал журналистам Бурков.

Круковский отметил, что территория, где появится новый жилой район, уже предварительно определена. "Сейчас мы проводим дополнительные консультации, - добавил Круковский. - Мы уверены, что в таком крупном городе как Омск точно будет спрос [на наше жилье]. Мы верим в экономический потенциал региона".

В пресс-службе правительства Омской области уточнили, что застройщик намерен выйти на площадку в первом полугодии 2022 года. В целом реализация соглашения рассчитана на 13 лет, после завершения проекта часть квартир будет передана региону для реализации социальных программ. "Брусника" планирует проводить застройку района по единому мастер-плану, который предполагает организацию качественных общественных пространств, появление школы и детских садов.

Бурков ранее сообщил о намерении привлечь в Омскую область застройщиков из других регионов. Тогда губернатор отмечал, что омские строители не смогли обеспечить выросший из-за льготной ипотеки спрос на квартиры. В результате цены на жилье в Омске в 2020 году выросли почти на 25%. В 2021 году в Омской области планируется ввести в эксплуатацию 577 тыс. кв. метров жилья, что сопоставимо с показателями 2020 года.

Девелоперская компания "Брусника" основана в 2004 году и занимает 21-е место в России по объемам строительства. Компания специализируется на строительстве жилья в крупных городах Урала, Сибири, Московском регионе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.