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Илон Маск пожаловался на нехватку микроэлектронных чипов в мире

Проблемы с нехваткой микрочипов для автопрома ранее признал Минпромторг РФ, однако в ведомстве пообещали сделать все, чтобы российские автозаводы не остановили из-за этого работу
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о дефиците микроэлектронных чипов, сравнив его с нехваткой туалетной бумаги в период пандемии.

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"Наша самая большая проблема - это цепочка поставок, особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Боязнь дефицита заставляет компании заказывать с запасом - это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах", - написал Маск в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей.

Ранее проблемы с нехваткой микрочипов для автопрома признал Минпромторг РФ, однако в ведомстве пообещали сделать все, чтобы российские автозаводы не остановили из-за этого работу. По прогнозу Минпромторга, нехватка автокомпонентов продлится до сентября 2021 года.

Ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили.

Теги
Маск, Илон
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