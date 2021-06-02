Проект переноса дорог с плотины Братской ГЭС планируется подготовить к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют к 2025 году подготовить проект строительства моста через Ангару для выноса автомобильной и железной дорог с плотины Братской ГЭС, высокая транспортная нагрузка на которую создает риск катастроф. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ).

"Мы проговорили с руководством железной дороги, с Олегом Белозеровым (генеральный директор РЖД - прим. ТАСС), и он рассматривает включение этого объекта, а это очень важный и непростой объект, в стратегию транспортного развития с 2025 по 2030 год. <…> До 2025 года мы сделаем проектное решение", - сказал Кобзев.

По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты финансирования строительства моста через Ангару, по которому транспорт пойдет в обход плотины. Сама плотина после того, как появится альтернативный путь, станет резервной дорогой.

Ранее власти Иркутской области обратились к Минтрансу РФ с просьбой помочь в решении вопроса о выносе автомобильной и железной дорог с плотины Братской ГЭС. В 2019 году власти региона оценивали строительство моста почти в 100 млрд рублей.

Братская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре в городе Братске. Является третьей по мощности в России и единственной в мире, по плотине которой проходят автомобильная и железная дороги. Отсутствие альтернативного проезда затрудняет обслуживание и ремонт сооружений Братской ГЭС. По данным на 2019 год, по плотине проходит порядка 13 тыс. автомобилей и около 40 поездов в сутки.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.