ФАС получила ходатайства по покупке "Дикси" и Billa

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайства от "Магнита" по покупке "Дикси" и от "Ленты" по покупке Billa, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021 заместитель главы ведомства Тимофей Нижегородцев.

"Мы рассматриваем эти ходатайства, они есть. Ведомство внимательно следит за происходящим процессом объединения торговых сетей. По всем поступающим ходатайствам ФАС России проводит анализ сделок, чтобы не допустить ограничение конкуренции на рынке", - сказал он, отвечая на вопрос о получении этих ходатайств.

Ранее стало известно, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей. В сделку входят магазины под брендами "Дикси" и "Мегамарт". Договор одобрен советом директоров "Магнита". Закрытие сделки ожидается компанией 31 августа при ее согласовании ФАС. 19 мая "Лента" объявила о планах интегрировать в сеть "Ленты" 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Сумма сделки составит €215 млн. Ожидается, что она будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России, сообщили в компании.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.