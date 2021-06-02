В модернизацию Питкярансткого ЦБК вложат 1,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии, Сбербанк, компании "Андритц" и "РК-Гранд", владеющая на территории республики целлюлозно-бумажным комбинатом в городе Питкяранте, подписали в среду на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве для модернизации предприятия на сумму 1,4 млрд рублей. Об этом в ходе церемонии подписания сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Тот проект, который мы сегодня рассматриваем, это новый этап, это дополнительные инвестиции - 1,4 млрд рублей - доведение производства до 130 тыс. тонн высококачественной продукции. Это установка самого современного оборудования, создание новых рабочих мест, новые налоговые поступления", - сказал Парфенчиков.

Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проекта модернизации предприятия оценивается в 2,5 млрд рублей. В рамках соглашения фирма "Андритц" из Санкт-Петербурга будет поставлять в Питкяранту оборудование для модернизации производства. В 2021 году на комбинате началось строительство древесно-подготовительного цеха, который позволит нарастить объемы производства со 110 тыс. тонн продукции в год до 130 тыс. тонн. Новый цех также повысит конкурентоспособность предприятия, его энергетическую эффективность и снизит влияние на экологию.

"В рамках соглашения мы со своей стороны готовы оказывать консультационную поддержку по ESG-повестке и инвестировать в улучшение экологической составляющей не только отдельных отраслей, но и региона в целом", - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Сегодня комбинат выпускает три группы марок хвойной сульфатной небеленой целлюлозы. Продукцию поставляют в более, чем 25 стран, в том числе Китай, Индию, Таиланд, Турцию, Бразилию, Украину, Финляндию, Бельгию, Корею, Индонезию. По словам главы региона, сегодня Питкярантский завод стал вторым экспортером в республике после Сегежского ЦБК.

"Безусловно, нам очень важно, что такие инвестиции в развитие приходят в наш город Питкяранту, который мы также развиваем, диверсифицируем. У нас в этом году 100-летие ЦБК в Питкяранте. Мы очень большие средства сегодня вкладываем в инфраструктуру города, его комфортность, полностью реконструируем центр города. Все это происходит в рамках социально-ориентированного взаимодействия с нашим комбинатом", - добавил Парфенчиков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.