Сессия "Бритва Оккама": что важно для бизнеса в постковидное время". Видеотрансляция

ТАСС/ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - 2021 проходит сессия "Бритва Оккама": что важно для бизнеса в постковидное время".

Участники мероприятия обсуждают, каким должно быть сейчас взаимодействие бизнеса и государства, бизнеса и общества, какие инвестиции имеют первостепенное значение. Они пытаются найти ответ на вопросы, чьи интересы в наши дни важнее - акционеров или всех сторон, сопричастных к ведению бизнеса, и правильно ли считать новаторство и креативность главными составляющими успеха бизнеса в постковидное время.

Модератором выступает первый заместитель генерального директора - исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов. Среди выступающих - Дарон Аджемоглу (экономист, соавтор книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные"), Али Аль-Валид Аль-Тани (главный исполнительный директор Investment Promotion Agency of Qatar), Ирина Бокова (член совета директоров, независимый директор ПАО "ФосАгро"; генеральный директор в ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО в 2009-2017 годах), Бретт Кинг (основатель, исполнительный председатель Moven), Алексей Кудрин (председатель Счетной палаты РФ), Тим Майерс (главный исполнительный директор Arconic Corporation), Боб Мориц (президент международной сети PwC), Бенедикт Соботка (главный исполнительный директор Eurasian Resources Group; сопредседатель Глобального Альянса для сектора аккумуляторных батарей).