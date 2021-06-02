"Новатэк" и Glencore подписали соглашение по поставкам СПГ в объеме 0,5 млн тонн в год

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Новатэк" и Glencore подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ - 2" в Восточную Азию в объеме 0,5 млн тонн в год. Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

"Рынок СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона полностью восстановился и перешел в фазу стабильного роста спроса. Подписание данного соглашения соответствует стратегии "Новатэка" по формированию устойчивого портфеля продаж СПГ как конечным потребителям, так и портфельным компаниям на рынке АТР с круглогодичной доставкой СПГ через Северный морской путь", - отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.

Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия по долгосрочным поставкам в объеме более 0,5 млн тонн СПГ в год. СПГ будет поставляться на терминалы в Восточной Азии.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.