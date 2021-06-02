Строительство современного заправочного комплекса планируется в аэропорту Красноярска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Современный заправочный комплекс, работающий по принципу заправки "в крыло", планируют построить в аэропорту Красноярска. Об этом в среду сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас есть хорошие перспективы создания современного заправочного комплекса, заправка "в крыло". "Роснефть" готова это сделать, но до этого следует увязать этот проект с ремонтом перрона. В общей сложности на это требуется минимум 6 млрд рублей, соответствующие заявки сделаны и [вице-премьер правительства РФ] Марат Хуснуллин об этом знает, и структуры, занимающиеся авиацией, тоже в курсе", - сказал Усс на панельной дискуссии о развитии региональной и местной аэропортовой сети Сибири.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров. Аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка.

В понедельник, 31 мая, "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиахаб. На первом этапе авиакомпания планирует выполнять рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.