Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к МСП возглавили РЖД, "Ростелеком" и Росатом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) при поддержке МСП Банка (дочернего банка КМСП) презентовала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) результаты рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу. Сбербанк, РЖД, "Ростелеком", Росатом и Банк ВТБ оказались в пятерке лидеров, говорится в среду в сообщении корпорации.

"В пятерку лидеров рейтинга вошли РЖД, "Ростелеком", госкорпорация "Росатом", Банк ВТБ и Сбербанк. Во второй пятерке 2020 года - государственная компания "Автодор", НК "Роснефть", ВЭБ.РФ, госкорпорация "Ростех" и "Россети", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, доля закупок лидерами рейтинга у малых и средних предприятий составляет почти 63%. Это более чем втрое превышает установленный правительством РФ уровень в 20%. За одну такую закупку обычно конкурирует более трех представителей МСП (в среднем 3,22 заявки), что вдвое выше общей практики по закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Рейтинг проводят, чтобы выявить лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров (работ, услуг), и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства. В пятерку лидеров по объему закупок у субъектов МСП среди крупнейших заказчиков входят РЖД (222,4 млрд рублей), группа компаний госкорпорации "Росатом" (160,4 млрд рублей), "Ростелеком" (140,9 млрд рублей), Сбербанк (118,1 млрд рублей), Банк ВТБ (75,5 млрд рублей).

"Мы отмечаем, что у крупнейших заказчиков растет как объем закупок у МСП, так и их количество, а также расширяется ряд номенклатурных позиций, закупаемых у малого и среднего бизнеса. Для малых и средних компаний расширяются рынки сбыта и создаются условия для сотрудничества. Лидеры рейтинга проделали серьезную работу по расширению закупок у МСП инновационной, высокотехнологичной продукции. Это важное направление деятельности, и мы всячески будем поддерживать взаимодействие в этой области", - сказал Исаевич, комментарий которого приводится в сообщении.

О рейтинге

Лидеры рейтинга - РЖД, "Ростелеком", Росатом, НК "Роснефть", Ростех, "Россети", "Аэрофлот", "Русгидро", "Транснефть", "Газпром", группа "Интер РАО" и АК "Алроса" - разработали системы единого окна инноваций. Они обеспечивают прием инновационных предложений, рассмотрение их специалистами профильных структурных подразделений и последующее внедрение. Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых, в том числе, объем закупок у субъектов МСП, доля закупок у представителей малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок заказчика.

"Расширение рынка сбыта для бизнеса, в том числе, за счет доступа к закупкам госкомпаний, заложено в обновленную стратегию Корпорации МСП. Уверен, всегда есть куда расти, и рейтинг лояльности станет действенным инструментом по укреплению взаимодействия крупнейших заказчиков и представителей малого и среднего предпринимательства", - сказал Исаевич.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.