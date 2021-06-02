Минпромторг рассмотрит возможность упрощения онлайн-экспорта ювелирных изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассмотрит возможность либерализации законодательного регулирования экспорта российской ювелирной продукции с маркетплейсов. Об этом на сессии ПМЭФ "Экспорт: куда и как продавать МСП" сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Регулирование ювелирной отрасли - сложная тема, но я могу пообещать, что мы обязательно погрузимся в этот вопрос. Это дискуссия с Минфином, контролирующими органами. Учитывая, что с валютными вопросами начало удаваться справляться, думаю, что с этим тоже можно будет разобраться. Я не знаю, займет ли это также четыре года, как с валютным регулированием, но, надеюсь, быстрее", - сказал он, отвечая на предложение генерального директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, прозвучавшее в рамках Петербургского экономического форума.

По словам Осьмакова, Минпромторг РФ надеется на компромиссное решение в обсуждении вопроса либерализации экспорта именно в цифровых каналах продаж с другими ведомствами. При этом он отметил, что экспорт ювелирной продукции зависит не только от госрегулирования, но и от развития самой индустрии.

В ходе панельной дискуссии "Экспорт: куда и как продавать МСП" генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов отметил, что ювелирные изделия пользуются большим спросом на маркетплейсах, при этом экспорт ювелирной продукции из России ограничен существующими жесткими правилами на уровне законодательства. "В Израиле ключевая категория экспорта - бриллианты. У нас, к сожалению, чтобы отправить кольцо нужно пройти те же самые процедуры, чтобы отправить десять тонн золота. Есть госрегулирование, есть таможенное регулирование. Мы предлагаем углубиться в эту проблему и упростить регулирование для розничного онлайн-экспорта ювелирных изделий. Еще один пример - янтарь, который должен бы в Калининграде продаваться. В Калининграде почти нет экспортеров, практически весь янтарь продается из Украины", - сообщил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.