Продукцию семи региональных брендов представят на стенде Подмосковья на ПМЭФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Егорьевский мед, посадскую коврижку и около 100 кг подмосковного сыра представят на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"На стенде Подмосковья планируется дегустация лучших продуктов нашего региона с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Будут представлены семь брендов, участников и победителей конкурса продуктов питания "Вкусы России". Среди них егорьевский мед, посадская коврижка, зарайские копченые деликатесы, луховицкий кларий, лимонады из Черноголовки, а также сыры Подмосковья", - процитировали в пресс-службе слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

В пресс-службе рассказали, что Подмосковье на ПМЭФ планирует сделать акцент на проекты в сфере сельского хозяйства, в частности, на производство сыра в регионе.

"Подмосковные производители направили на форум порядка 100 кг своего лучшего сыра 10 разных сортов разного вида. Такие как: Гауда Песто от сыроварни "Дольче Латте", Пармезан Дмитровского молочного завода, Камамбер "Де Фамиль", Лисичка "Сыр&Beer", Качотта "Эко-фермы Ройгас", Горгонзола "Альдини" и сыр от КФХ "Свободный труд", который завоевал золотую медаль на "Вкусах России", - добавил Воскресенский.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.