Механизм борьбы с телефонным мошенничеством могут запустить до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Законопроект о механизме борьбы с телефонным мошенничеством, предложенный Ассоциацией банков России (АБР) и предполагающий блокировку переведенных злоумышленникам средств, может быть принят до конца текущего года. В случае его реализации объем возврата похищенных средств обратно на счета потерпевших существенно увеличится. Об этом ТАСС сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В эту сессию, скорее всего, нет. Но надеемся, что в этом году будет принято. Скажем, вопрос вышел на слишком высокий уровень и нужно что-то делать, так как темпы роста [мошенничества] достигают 30-40% в год, и они не уменьшаются. При этом, с технической точки зрения, все, что возможно и Центральный банк, и банки уже реализовали. Все находится именно в плоскости социальной инженерии", - сообщил он.

По оценкам АБР, реализация их инициативы позволит увеличить объем возврата похищенных средств на 15-30%. "Мы делали общую оценку, он позволит повысить примерно на 15-30% объемы возвращаемых денег назад клиентам", - добавил представить АБР.

Войлуков отметил, что сейчас законопроект находится на согласовании у заинтересованных ведомств и получает преимущественно положительные отзывы. "Законопроект полностью готов. Мы пытаемся его согласовать с заинтересованными ведомствами. В данном случае это МВД, Центральный банк и Минфин. От МВД и Минфина только положительные заключения в целом, хотя есть определенные осторожности. Опять же, в рамках его подготовки в Госдуме его шероховатости можно убрать", - отметил Войлуков.

Однако в ЦБ к инициативе АБР относятся скептически. "К сожалению, с Центральным банком у нас дискуссия затянулась, потому что ЦБ просил дополнительные аргументы, попросил что-то доработать и доделать. А в конечном итоге 2-3 недели назад публично вышел с аналогичной инициативой. Это, скорее, наш первоначальный вариант, только в более жестком виде, что по заявлению клиента можно блокировать весь счет мошенника. Нам не очень понятно, почему ЦБ долго не соглашался и не поддерживал нашу инициативу, а потом пошел по аналогичному пути, но при этом выбрал более сложный и непроходной вариант", - отметил вице-президент АБР.

История вопроса

Впервые идею блокировки банковских карт при подозрительных транзакциях АБР представила летом 2019 года. Это озвучивалось как концепция, которая предполагала в случае сомнительной операции блокировку карты получателя перевода на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней. Тогда ряд экспертов, включая представителей Банка России, скептически отнеслись к данному предложению, посчитав его неэффективным, поскольку мошенники выводят украденные деньги со счета в первые часы после перевода.

Позже АБР оформила данную инициативу в виде законопроекта. Он предусматривает блокировку переведенных средств на счете злоумышленника по заявлению потерпевшего. Так, в рамках разработанного инструмента предлагается автоматическая блокировка на 25 рабочих дней переведенной суммы на счете получателя, если от банка отправителя поступило уведомление об оспаривании операции. Таким образом, это дает возможность жертве мошенников получить необходимые основания для дальнейшей блокировки и возврата средств в рамках судебного процесса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.