Ставрополье планирует почти вдвое увеличить урожай зерновых в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Урожай зерновых на Ставрополье в 2021 году ожидается на уровне 2018-2019 годов и должен составить около 10 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах форума губернатор Владимир Владимиров.

"Очень бы хотелось ориентироваться на урожай 2018-2019 годов, 10 миллионов очень бы хотелось, чтобы мы собрали", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что урожай зерна в 2020 года был меньше 2019 года на 38% (5,2 млн тонн). Таким образом, в 2021 году ожидается рост урожая почти в 2 раза.

Он отметил, что впереди еще несколько недель до уборочной кампании, за которые погода может повлиять на урожай. Сегодня ситуация на полях края складывается благополучно.

"Весна после малоснежной зимы была достаточно благоприятной. Около 900 тысяч гектаров яровых посеяли, 2 млн гектаров озимых неплохо перезимовали: 90% посевов в хорошем или удовлетворительном состоянии", - сказал глава региона.

Ставропольский край входит в тройку регионов - крупнейших производителей зерна в России.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.