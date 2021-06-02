Вице-губернатор Кубани предложил защитить МСП от неплатежа иностранных компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель предложил создать специальный механизм, который защитит субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются экспортом, от неплатежа иностранных покупателей. Об этом он сообщил в среду в ходе своего выступления на сессии "Экспорт: куда и как продавать МСП" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Экспортный факторинг. Мы сегодня говорим о малом предпринимательстве, мы его выводим на экспорт. Но защиту компания получает при контракте от 25 млн рублей. До 25 млн не получает, а мы понимаем, что пробные контракты могут быть и на 500 тыс., на 1 млн могут быть. Здесь хотелось бы весь спектр поддержки распространить на субъекты МСП", - сказал Руппель.

Также он предложил упростить возмещение затрат на транспортировку промышленной продукции. Сейчас это двухэтапная процедура: сначала подается заявка на возмещение определенной суммы по определенному направлению с тратами в следующем году, а позже, по факту понесенных трат, нужно подавать заявление для соответствующего возмещения. При этом, по его словам, контракты редко заключаются настолько заранее, чтобы спланировать траты на определенные виды транспортировки за год до самих трат.

"Для нас было бы преимущественно, когда бы эти затраты возмещались бизнесу по фактически понесенным затратам", - заключил Руппель.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.