Трутнев поручил помочь инвесторам, реализующим медицинские проекты в Якутии

ТАСС, 2 июня. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил оказать поддержку инвесторам, планирующим реализовать на территории Якутии проекты в области медицины, сообщила пресс-служба полпредства.

В Якутске вице-премьер встретился с предпринимателями, которые представили ему два проекта.

"По итогам встречи вице-премьер дал поручение Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительству Республики Саха (Якутия) проанализировать инвестиционные проекты, представленные инвесторами, и при необходимости оказать содействие в их реализации. Оба проекта планируется реализовать с использованием механизмов государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

Так, группа компаний "Опека" совместно с регионом готовится создать в Якутии центр активного долголетия. Предполагается формирование медико-социального кластера, объединяющего подразделения системы социального обслуживания и здравоохранения. Мощность центра составит 300 мест, из них 200 - стационар социального обслуживания, 50 - полустационар социально-медицинского обслуживания и 50 - паллиативные места. Для строительства центра уже определен земельный участок.

Другой проект представила группа компаний "Медскан", которая при поддержке республиканского правительства намерена реализовать проект по созданию медицинского многофункционального центра первичного звена в Якутске. Центр в смену смогут посещать 600 человек. Проект может стать модельным для создания сети медицинских центров первичного звена в других регионах ДФО.