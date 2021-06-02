Курская область планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 40 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Курской области планируют подписать ряд соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с общим объемом инвестиций на сумму около 40 млрд рублей, сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор Роман Старовойт.

"Если суммарно посчитать все соглашения, то порядка 40 млрд руб. предполагаются инвестиции в Курскую область. Соглашения, подписанные на этом форуме, со сроками до 2024 года", - сказал Старовойт.

По его словам, наиболее значимыми станут соглашения с холдингом "Мираторг" о строительстве в регионе заводов по производству гепарина и желатина с объемом инвестиций около 4,4 млрд рублей, соглашение с ГК "Содружество" о возведении второй очереди завода по переработке сои и подсолнечника, что позволит увеличить общие мощности до 2 млн тонн пераработки в год. Также регион планирует подписание соглашений со Сбербанком в части работы по проектам государственно-частного партнерства социальной направленности.

"Важное соглашение с ВЭБ.РФ. У нас трамваи одни из старейших в стране, фактически отсутствует общественный низкопольный транспорт большой вместимости на магистральных маршрутах. Компетенция ВЭБа и его партнеров - производителей городского электротранспорта, автобусов - позволят нам более плотно приступить к реализации проектов, может быть, по схеме государственно-частного партнерства или лизинга по обновлению общественного транспорта", - добавил Старовойт.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.