Липецкая область заключит на ПМЭФ соглашения на сумму около 70 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Липецкая область подпишет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму около 70 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС на площадке ПМЭФ губернатор Игорь Артамонов.

"Всего подписываем соглашения на сумму около 70 миллиардов рублей", - сказал он.

По словам губернатора, компания "Новотранс" заявила инвестиции 30 млрд рублей в создание производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", она откроет 1 тыс. рабочих мест. Компания в течение двух лет запустит производство колесных пар для железнодорожных вагонов. Также будет подписано соглашение на 12 млрд рублей о создании в ОЭЗ "Липецк" второй очереди предприятия ООО "Лэм Уэстон Белая Дача", крупнейшего производителя замороженного картофеля. Кроме того, группа компаний "Черкизово" готова инвестировать около 28 млрд рублей в строительство комплексов, будут подписаны другие соглашения.

ОЭЗ "Липецк" создана в 2006 году, инвестиции в нее составили около 100 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

В новость была внесена правка (16:07 мск) - передается с уточнением пресс-службой главы региона суммы в заголовке, лиде и цитате.