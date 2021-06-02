Глава АСИ считает, что на месте промзон нужно создавать креативные кластеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Проект создания креативных кластеров на месте заброшенных зданий и промзон в регионах России поможет выработать федеральные механизмы поддержки таких пространств. Об этом сообщила в среду ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что 30 креативных пространств на месте промышленных зон и заброшенных зданий создадут в 10 регионах России до конца 2021 года в рамках программы Rurban Creative Lab. Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ.

"Сейчас коллеги защищают концепции развития пространств, определяют, кто станет якорным резидентом. И мы вместе с ВЭБ, ДОМ.РФ, регионами, федеральными ведомствами смотрим, как это структурировать с точки зрения организационно-финансовой модели, чтобы это была устойчивая модель возвращения в экономический оборот бывших промышленных, неиспользуемых площадок в доступных локациях. На нескольких пилотных площадках отработаем модели, которые можно будет уже дальше транслировать на федеральном уровне в формате федеральных программ и новых инструментов поддержки таких креативных кластеров", - сказала она.

Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и в заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года.

По данным АСИ, на сегодняшний день крупные креативные кластеры работают в 28 городах России. Общая площадь занимаемой ими недвижимости составляет 1,65 млн кв. метров. Свыше половины (59%) таких пространств сосредоточено в Москве, они занимают 5,2% рынка офисной недвижимости столицы. В Санкт-Петербурге расположено 17% от всех креативных кластеров страны общей площадью 273 тыс. кв. метров.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.