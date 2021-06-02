В Москве к 2024 году установят еще 400 зарядных станций для электромобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 400 зарядных станций для электромобилей установят в Москве к 2024 году. Об этом сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"На данный момент департаментом транспорта совместно с энергетиками уже создано 50 заправочных станций [для электротранспорта]. Конечно, это капля в море, <...> существует страх, что не заправишься, машина остановится, тебе надо будет вызывать погрузчик и зарядную машину. Первый недостаток - отсутствие зарядной инфраструктуры, мы собираемся к 2024 году еще 400 заправочных станций в том числе в Москве создать для того, чтобы пользователю было более-менее безопасно и нестрашно перемещаться", - сказал Кульбачевский в ходе сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.